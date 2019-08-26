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GittiGidiyor’dan "Süper Market Günleri" indirimi

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar:- "Tüketiciler, özellikle marketten satın aldıklarında taşımakta zorlandıkları ağır ürünlere internetten kolayca ulaşabiliyor"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
GittiGidiyor’dan "Süper Market Günleri" indirimi

İSTANBUL(AA) - Avantajlı fiyatlarla 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, her ayın bir haftasını “Süper Market Günleri” olarak ilan eden platform, kullanıcılarına 26– 29 Ağustos tarihleri arasında gıda ve içecek, anne ve bebek, evcil hayvan, kozmetik ve kişisel bakım ile deterjan ve temizlik kategorilerinde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, İnternetten alışverişin avantajlarının sadece giyim ve teknoloji gibi kategorilerle sınırlı kalmadığını, kullanıcıların süpermarket ihtiyaçlarını da internetten karşıladığını belirtti.

Fedar, "Artık günlük işlerimizin arasında alışverişe çok kısa bir zaman ayırıp akıllı telefonlarımızdan ihtiyaçlarımızı rahatça sipariş edebiliyoruz. Tüketiciler, özellikle marketten satın aldıklarında taşımakta zorlandıkları ağır ürünlere internetten kolayca ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor olarak belirli periyot ve dönemlerde kullanıcılara sundukları avantajlı fiyat ve indirimlerin de tüketiciler için internetten market alışverişini cazip kıldığını dile getiren Fedar, “Her gün süpermarket kategorisinde indirime giren yüzlerce ürünün yanı sıra artık her ayın bir haftası binlerce süpermarket ürününü ‘GittiGidiyor Süper Market Günleri’ kampanyamız kapsamında indirimli fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
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