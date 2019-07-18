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GittiGidiyor'dan Garanti BBVA'ya özel 75 TL'ye varan Bonus kampanyası

31 Temmuz’a kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcıları peşin fiyatına 3 ve 6 taksit fırsatı da bekliyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
GittiGidiyor'dan Garanti BBVA'ya özel 75 TL'ye varan Bonus kampanyası

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor, Garanti BBVA iş birliğiyle kullanıcılarına 75 TL’ye varan Bonus kazandırıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 100 bin satıcısı ve 23 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Platform, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, kullanıcılarının alışveriş yaparken kazanmasını sağlıyor.

Garanti Bonus Card, Garanti Bonus Business Card, Easy, Money Bonus, Bonus Sanal kart, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, Deniz Bonus, Deniz Bonus Business, TEB Bonus, ING Bonus, Şeker Bonus, Alternatifbank Bonus, ICBC Turkey Bonus, ICBC Turkey Bonus Business, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kart sahipleri 31 Temmuz’a kadar kampanyadan faydalanabiliyor.

Buna göre, kart sahipleri tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL arasındaki tek çekim ve taksitli alışverişlerde 25 TL Bonus, tek seferde bin TL ve üzeri tek çekim ve taksitli alışverişlerde ise 50 TL Bonus kazanıyor. Kampanya kapsamında, peşin fiyatına 3 ve 6 taksit fırsatı da kullanıcıları bekliyor.

Kampanyaya katılarak ödemesini GarantiPay ile tamamlayanlar ise tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL arası tek çekim veya taksitli alışverişlerde 50 TL Bonus sahibi oluyor. GarantiPay kullanıcıları tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri tek çekim veya taksitli alışverişlerde ise 75 TL Bonus kazanma şansını yakalıyor.


- Shop&Fly ile ekstra 5000 mil hediye


Ayrıca Shop&Fly’a özel olarak düzenlenen kampanyada kart sahipleri GittiGidiyor’da yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerinde 5 bin mil kazanma fırsatını yakalıyor. Bonus Flaş'a özel kampanya 31 Temmuz’a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  1. Garanti BBVA
  2. GittiGidiyor
  3. kampanya

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