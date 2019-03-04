0553 313 94 23

GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya

Kampanya kapsamında 8 Mart'a kadar başarılı kadın girişimcilerin mağazalarından 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, anında 20 TL indirim fırsatı kazanacak

04 Mart 2019 Pazartesi 11:26
GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği kampanyayla kadın girişimcilerin yanında yer alıyor.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kadın girişimcilere destek kampanyası başlattı. Platformda başarılı kadın girişimcilerin mağazalarından 100 TL ve üzeri alışveriş yapanların anında 20 TL indirim fırsatı kazanacağı kampanya, 8 Mart'a kadar sürecek.

Kampanya, küçük ev aletlerinden kozmetiğe, ayakkabıdan dekorasyona kadar onlarca farklı kategoride geçerli olacak.

Her 100 TL'lik alışverişe 20 TL'lik indirim fırsatı sunan GittiGidiyor, ayrıca kadın girişimcilerin mağazalarındaki avantajlı fiyatlara sahip ürünler için de anında indirim uygulayacak.

Kampanya kapsamında seçili akıllı telefonlar, kozmetik, kişisel bakım, giyim ürünleri, ayakkabı, mobilya, bebek, anne ürünleri, süpermarket ürünleri, ofis ve kırtasiye malzemelerinde özel indirimler sunuluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:26
  1. GittiGidiyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunç Soyer: "Ben kavga etmeye gelmeyeceğim"
    1. Tunç Soyer: "Ben kavga etmeye..
    2. "Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton..
    3. Kesin aday listesi - SAKARYA
    4. Kenya'da helikopter faciası! 5 kişi öldü
    5. Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan..
    6. Başkan Genç’in yoğun hafta sonu mesaisi
    7. Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain..
    8. TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park
    9. 8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz..
    10. Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı
    11. Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular
    12. "Fenerbahçe'nin iskeleti altyapı..
    13. Büyükşehir’den Değerli Gençlik..
    14. Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde..
    15. Ege İhracatçı Birliklerinden yüzde 100..
    16. GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar..
    17. Küçük Valentina Ordu’da sağlığına..
    18. Arslantaş: "Konut yapanları..
    19. Türkiye dizi film ihracatında..
    20. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı..
    21. Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın..
    22. "Kanoda hedef 2020 Tokyo..
    23. (Özel) “Zamanı toplayan” koleksiyoncu..
    24. Emin Grup, 360 çalışanını ödüllendirdi
    25. Koyunları "sertifikalı çobanlar" güdecek
    26. Aydın’da bir Türkiye şampiyonası daha
    27. Eski Danıştay üyesi Bekir Sözen'e..
    28. Özel öğrencileri sevindiren ‘Materyal’..
    29. Pendik'te korkunç olay! Eniştesini..
    30. Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak