GittiGidiyor, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Efeler Ligi'nde başarıyla mücadele eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’yla forma göğüs sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma çerçevesinde Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Lig maçlarında sezon sonuna kadar GittiGidiyor logolu formayla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulubü ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, "Gençlere ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir marka olarak, Türkiye’de sporu desteklemeye önem veriyoruz. İmza attığı başarılarla tüm dünyada adından söz ettiren, ülkemizin en değerli spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı heyecanlı ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal sponsorlukların, Türk sporunun gelişmesine ve uluslararası alanda başarıların üst düzeye taşınmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Kantarcı, GittiGidiyor olarak Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na ve Türkiye'de voleybola destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke de şunları kaydetti:

"Türk spor camiasında ilklerin ve enlerin kulübü olarak öne çıkan Galatasaray ile e-ticaret sektörünün lokomotif markası GittiGidiyor'un gerçekleştirdiği iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. GittiGidiyor ile kulübümüz arasında atılan bu adımın genç, hırslı ve başarılı voleybol takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Desteklerinden ötürü GittiGidiyor'a teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde yeni başarılara birlikte imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

