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Girne Amerikan Üniversitesi Diyarbakır’da öğrencilerle buluştu

Girne Amerikan Üniversitesi, Diyarbakır’da üniversiteye hazırlanan öğrencilerle buluştu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:32
Girne Amerikan Üniversitesi Diyarbakır’da öğrencilerle buluştu

Girne Amerikan Üniversitesi, Diyarbakır’da üniversiteye hazırlanan öğrencilerle buluştu. Hakan Mengüç’ün konferansı ile keyifli vakit geçiren öğrenciler üniversiteyi tanıyıp sınav stresinden bir süreliğine de olsa kurtulma fırsatı buldu.



Girne Amerikan Üniversitesi Diyarbakır’da üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörü Simge Özekler Erdal, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Leyla Biçer, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mustafa Güzel, neyzen ve yazar Hakan Mengüç, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Girne Amerikan Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesinin tanıtımlarının yapıldığı program daha sonra Hakan Mengüç’ün konferansı ile devam etti.



“Burslarımız 7 yıl boyunca kesintisiz”


Burada bir konuşma yapan Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörü Simge Özekler Erdal, Girne Amerikan Üniversitesi olarak Diyarbakır ve Doğu bölgesini oldukça önemsediklerini, bu yıl da Hakan Mengüç ile birlikte bölgeyi gezdiklerini söyledi. Erdal, “Özellikle öğrencilerin yaşamış oldukları stres ile ilgili eğitim uzmanların onlara söylediği klasik cevaplara biraz farkındalık oluşturmak istedik. Sınav stresi, motivasyon, Hakan Mengüç, bu yolda öğrencilerin neler yapmaları gerekiyor, kendilerini başarıya hazırlamak için hangi yolları izlemeleri gerekiyor, nasıl başardım hikayesini bizlere kendi hikayesi ile birlikte anlatıyor. Öğrencilerimiz de kendilerine bunlardan pay çıkaracak. Biz Girne Amerikan Üniversitesi olarak seminerleri yaklaşık 20 ilde yaptık, şu an Diyarbakır’dayız, yarın Mardin ve sonrasında Kızıltepe’de seminerimiz var, en sonda da Van’da seminerimiz olacak. Hakan Mengüç ile öğrencilerimizi bir buçuk ay boyunca buluşturmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda üniversitenin tanıtımını yapıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi 1985 yılında kurulmuş Kıbrıs’ın ilk üniversitesi, bünyesinde şu anda 18 bin öğrenci var.Özellikle sunmuş olduğu burs olanakları yaklaşık 35’inci yılına girerken öğrencilere verdiği indirimler dolayısıyla öğrencilere istediği bölümde istediği şekilde okuyabilme imkanı sunuyor. Biz de bunları elimizden geldiğince öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. En büyük farkımız da ilk 3 tercihe vermiş olduğumuz yüzde 50 burslar ve tüm bunların 7 yıl boyunca kesintisiz olması. Aileler için güvenlik çok önemli, ailelerin Kıbrıs’ta yaşam ile ilgili ön yargıları olabiliyor ben şunu söyleyebilirim ki Kıbrıs çok güvenli yaşam da tamamen öğrencilerin yaşamlarına uygun.” dedi.



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Tanıtım ve Pazarlama sorumlusu Leyla Biçer ise, kardeş üniversite olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak bu seminerler dizisinde yer aldıklarını söyledi. Biçer, “Yaklaşık 22 ilde bulunduk, önümüzde 4-5 il daha var. Girne Amerikan Üniversitesinin bütün avantajlarını kullanabiliyor Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ama çok farklı bir çizgide. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ışıklar şehri Lefkoşa’nın, başkentin en güzel şehir üniversitelerinden biri. Hem tarihi bir dokunun içerisinde harika bir lokasyonda hem de şehrin tam göbeğinde çok modern bir binanın içinde öğrencilerine unutulmayacak eğitim fırsatları sunuyor. Avantajları şu, özellikle bu doğal dokuda, doğal laboratuvar dediğimiz bir ortamın içerisinde siyaset bilimi okuyacak öğrenciler içinse Lefkoşa’da böyle bir bölgenin içerisinde hem okuyacakları bölüm için bir proje niteliğinde bir eğitim ortamı sunuyor Kıbrıs Amerikan Üniversitesi.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Hakan Mengüç, yazar söyleşileri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik soru cevapların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:32
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