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Girmen: “Suyu ziyan etmeyin”

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, ülke nüfusuna göre kullanılabilir su miktarının bin 382 metreküpe kadar indiğini belirterek, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkelerin su fakiri olarak kabul edildiğini söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:38
Girmen: “Suyu ziyan etmeyin”

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, ülke nüfusuna göre kullanılabilir su miktarının bin 382 metreküpe kadar indiğini belirterek, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkelerin su fakiri olarak kabul edildiğini söyledi.


Girmen, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’deki kullanılabilir su miktarının yaklaşık 112 milyar metreküp olduğunu belirten Girmen, suyun ziyan edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.


Acil önlem alınmazsa, yer altı sularının seviyelerinin düşmeye başlayacağını, göllerin küçülüp, sulak alanların yok olacağını belirten Girmen, "Geçtiğimiz yüzyıl içinde dünyamızın en temel yaşamsal varlığı olan su stratejik bir kaynak olarak nitelendirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler tarafından yeniden oluşturulan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinde ’temiz su ve sıhhi koşullar’ ile ’su kıtlığına’ dikkat çekilmektedir. İklim değişikliği ile su kıtlığının daha da artacağına değinilmekte, 2050 yılına kadar 4 insandan 1’inin su sıkıntısı çekeceği tahmin edilmektedir" dedi.



Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz


Tarım alanlarında su tasarrufu sağlayacak yöntemlerin tercih edilmeye başlanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Girmen, şöyle konuştu:


"Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir bütün arazilerimizi sulamak ve en kısa zamanda yüzde 60’a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorundayız. Sulanabilir arazi olan 8,5 milyon hektarlık alanın hala 2,15 milyon hektarını sulama altyapısı tamamlanamadığı için sulayamıyoruz. Tarımdaki potansiyelimizi tam olarak kullanmak için teknik ve ekonomik olarak sulanabilir bütün arazilerimizi sulamak ve en kısa zamanda yüzde 60’a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorundayız. Vahşi sulamaya son vermemiz şart. Ayrıca, ülkemizde tarım arazilerimizin iklim şartları, topoğrafik yapısı, toprak yapısı gibi hususlar göz önüne alınarak seçilecek bitki deseni için en uygun sulama yönteminin seçilmesi, projelendirilmesi ve uygun bir sulama programının uygulanması gerekmektedir. Tarımsal alt yapı hizmetleri başta olmak üzere özellikle sulama ve drenaj uygulamalarıyla, yani tarımda verimi artıracak tüm olanakların kullanıldığı yöntem olan entansif tarımın teşvik edildiği, ayrıca kırsalda ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta bütüncül bir yaklaşımla hareket etmeyi hedefleyen kırsal kalkınma projeleri biran önce tamamlanmalıdır."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:38
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