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Girit ve Rumeli mübadilleri Marmara’da buluştu

Erdek Girit ve Rumeli Mübadiller Derneği, geleneksel toplantısını Marmara ilçesinde yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:13
Girit ve Rumeli mübadilleri Marmara’da buluştu

Erdek Girit ve Rumeli Mübadiller Derneği, geleneksel toplantısını Marmara ilçesinde yaptı.


Toplantıya Erdek, Mudanya ve Marmara ilçelerinden Girit ve Rumeli mübadillerinin çocukları ve torunlarından toplam 170 kişi katıldı. Marmara ‘da gerçekleşen kahvaltıda bir araya gelen Girit ve Rumeli mübadilleri birbirleriyle tanışıp, sohbet etme imkanı buldu. Bölgenin en yaşlı birinci kuşak mübadili olup, 100 yaşında bulunan Marmaralı Hüseyin Organ ile 97 yaşındaki Hasan Kesikçınar isimli vatandaşlara günün anısına plaket verildi.


Erdek Girit ve Rumeli Mübadiller Derneği Başkanı Hüseyin Sunay, Giritli Dernekler Federasyon Başkanı Yunus Çengel ile “Mavro” lakaplı Hüseyin Yıldız da programa katıldı. Hüseyin Sunay, geleneksel duruma getirdikleri bu toplantılarla yaşlıların ziyaret edilerek sıkıntılarının dinleneceğini dile getirdi. Sunay, Marmara’da 300 civarında Girit mübadili olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:13
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