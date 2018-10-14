Özel harekattan gece yarısı operasyonu

Aydın'da Orta Mahalle'den silah sesi geldiği ihbarı üzerine, polis ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen C.A'nın pompalı tüfekle havaya ateş açtığını tespit etti.

Özel harekat operasyon düzenledi

Şüphelinin mahalledeki bir inşaata kaçması üzerine, takviye olarak bölgeye özel harekat polisleri geldi. Özel harekat polisleri şüpheliyi yakalamak için inşaata operasyon düzenledi.

İnşaatta ve yakındaki binaların birçoğunda arama yapan özel harekat polisleri, şüpheliyi bulamayınca bölgeden ayrıldı.

Giriş çıkış yasaklandı

Bu arada olayın meydan geldiği inşaatın olduğu bölge ve sokak boydan boya güvenlik çemberine alınarak sokağa sivil giriş çıkışı yasaklandı.

Bölgede polislerin çalışması devam ediyor.

C.A. hakkında, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunuyor.