Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması heyecanı başladı

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na başvurular başladı. 43 bin 500 TL’lik cansuyu sermayesinin dağıtılacağı yarışmaya son başvuru tarihi 30 Mart. Sonuçlar Mayıs’ta açıklanacak.

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın projesinde bir kez daha yarışma heyecanı yaşanıyor. Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile proje kapsamında girişimcilik ve teknoloji eğitimleri alarak el emeğini kazanca dönüştüren başarılı kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin 500 TL’lik cansuyu sermayesi sağlanacak. Böylece son 3 yılda yarışmayla verilen cansuyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi bulacak.

Başarılı girişimci kadınların desteklenmesinin ve projede yer alan diğer kadınlara rol model olarak hikâyeleriyle ilham vermelerinin hedeflendiği Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na oncekadin.gov.tr adresinden 30 Mart’a kadar başvurulabilecek. Yarışmanın ödül töreni ise Mayıs ayında yapılacak.

"Hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz"

Kadınların mobil teknolojiler ile aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat Aşım, şunları söyledi: "İlk iki senede 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim verdiğimiz ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesinin üçüncü yılında tüm Türkiye’deki il ve ilçelerimizden projeye olan yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bu ilginin Girişimcilik Yarışması ile birlikte, katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. 17 Ocak 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilen ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile birlikte girişimci kadınlarımız vergi muafiyetine kavuşmuştur. Yasa, Cumhurbaşkanı’nın imzası ve Resmî Gazete’de ilanı ile yürürlüğe girecek. Yasa ile girişimci kadınlar, evde imal ettikleri ürünleri işyeri açmadan, vergi levhası olmadan internet üzerinden satabilecek. Bu ürünlerin internet aracılığıyla satışında yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Böylece girişimci kadınlar, işyeri açmadan, vergiden muaf olarak yılda yaklaşık 30 bin lira tutarında gelir elde etme imkânına kavuşacak. Daha çok kadınımızın potansiyelini ve gücünü ekonomimize dâhil ederek hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz".

"Kadınların girişimciliğe özendirilmesini önemli buluyoruz"

Kadınların ekonomiye katılımının ’güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ demek olduğuna dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların girişimciliğe özendirilmesini, kadın işgücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemli buluyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte, 3 yıl önce Girişimcilikte Önce Kadın projesini hayata geçirirken, işini kuran, hatta istihdam oluşturan güçlü kadınlar yetiştirmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Projemize katılan kadın kursiyerlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelecek planlarına destek vermek amacıyla üçüncü kez düzenlediğimiz Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nın başvuruları başladı. Yarışma sonunda kazananlara 43 bin 500 TL’lik cansuyu sermayesi sunacağız. Vodafone olarak, kadınlara istihdam oluşturmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Kimler katılabilecek?

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na, Türkiye’deki T.C. vatandaşı, yasal kalış imkânına sahip yabancı, uluslararası koruma başvuru sahibi veya statü sahibi kişiler ya da geçici koruma altında bulunan, Halk Eğitimi Merkezlerinde ve Olgunlaşma Enstitülerinde el sanatları kurslarından birine daha önce ya da şu anda kayıtlı olan ve Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması üzerinden ya da daha önce açılan sınıflarda girişimcilik ve teknoloji eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler katılabilecek.

Nasıl değerlendirilecek?

Yarışmada proje katılımcıları, sayısal verilerle değerlendirilecek ve en yüksek puanı alan ilk 5 kadın ödüllendirilecek. Bu ödüllere ek olarak bu yıl ilk kez ürünlerin niteliklerine ve farklı şekilde yeniden ele alınmasına bakılarak en yenilikçi ürünü tasarlayan proje katılımcısına ’üründe inovasyon’ ödülü verilecek. Mayıs ayında düzenlenecek törende, birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verilecek; iki kişiye 3’er bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü sunulacak.

Mobil uygulama 20 bin kez indirildi

Kadınlar, Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması üzerinden girişimcilik ve teknoloji eğitimlerini, Halk Eğitimi Merkezlerinden de mesleki eğitimlerini alarak proje katılımcısı olabiliyor ve yarışmaya başvurma hakkı kazanıyor. Kadın kursiyerler ayrıca, ürettikleri ürünleri mobil uygulama üzerinden dijital mağazaya yükleyebiliyor ve ürünlerini yine uygulamadaki profil sayfası üzerinden takip edebiliyor. Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması, Kasım 2018’den bu yana yaklaşık 20 bin indirme rakamına ulaştı. Uygulama üzerinden 8 bin 611 kadın online eğitimini tamamladı.

2 yılda 26 binden fazla kadına ulaşıldı

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın projesi ile 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına Halk Eğitimi Merkezlerinde teknoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler verilerek yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturuldu. Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak el emeklerini kazanca dönüştürebiliyor. Dijital mağazada bugüne kadar 35 bin ilan verildi, yaklaşık 210 bin TL’lik satış yapıldı.