“Girişimcilik Zirvesi”ne Büyük İlgi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ATSO Akademi tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Antalya İş Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Girişimcilik Zirvesi” yoğun katılımla gerçekleşti. ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüsekokulu’ndan öğrencileri de katıldı.

ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve İşkur İl Müdürü Veli Tekkanat’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, Akdeniz Üniversitesi Prof.Dr. Burcu Demirel, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mete Kaan Namal, I am GLOBAL Topluluğu Kurucu Üyesi Özel Oytun Türkoğlu, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Antalya Şube Yöneticisi Yağmur Aktaş, KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü’nden Güneş Ulutürk ve Sinan Kibar, Kariyer Uzmanı Zana Borak ve Lokman Ecza A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Atılgan: “En Büyük Sorun İşsizlik”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunların başında işsizliğin geldiğini belirterek, “Son verilere göre işsiz sayımız 3 milyon 981 bin kişi düzeyindedir. İşsizlik oranımız yüzde 12,3, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 23,6 olarak açıklanmıştır. Bu verilerin iç açıcı olmadığını söylemek durumundayız. İşsizlik, ülkemizin yapısal sorunlarından birisidir. Eğer yapısal bir sorun varsa bunun çözümü de yapısal değişikliklerle mümkündür. Eğitim sistemi yapısal gelişme kaydetmemiz gereken alanlardan birisidir. Türkiye’de eğitim sisteminde radikal bir yapı değişimini hayata geçiremezsek sonraki nesillere haksızlık yapmış oluruz. Dünya hızla değişirken bizim eski model bir eğitim sistemi ile devam etme lüksümüz yoktur” dedi.

Gençlerin amacının mezun olup devlette işe girmek olduğunu vurgulayan Atılgan, “Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Gençlerimize, test sınavlarından kafalarını kaldırıp, araştıracakları, sorgulayacakları, dünyayı izleyebilecekleri bir ekosistem sunmalıyız. Nitekim yurtdışına çıktığımızda dünyanın her yerinde koşturan, üreten, satan başarılı gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Çok sayıda başarılı genç girişimcimiz var. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Yapılacak en önemli şey gençlerimizin girişimci olmaya, idealist olmaya, yenilikçi, özgür düşünceli olmaya yönelmesi ve bu yolda gayret etmeleridir. Bu altyapıyı sunmak da hepimizin sorumluluğundadır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak insanlarımız girişimciliğe yönlendirmek adına sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız ülkemize yeni girişimciler kazandırmak için çalışıyorlar. Odamız bünyesindeki eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi’de yılda 80’den fazla farklı konuda eğitim düzenleniyor ve her yıl 3 binin üzerinde insanımız bu eğitim programlarından yararlanıyor. Yine Odamız bünyesindeki ATSO Mesleki Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi, girişimcilerimizin ve çalışanlarının mesleki yeterliliklerini belgelemek üzere çalışıyor. Geçtiğimiz ay faaliyete geçirdiğimiz ATSO Inovasyon Merkezi INOVATSO’da bir girişimcilik ekosistemi oluşturma vizyonu ile çalışıyoruz. Girişimci adaylarımıza fikirlerini prototip hale getirebilecekleri atölyeler ve çalışma alanları sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte iyi fikirlerin fon kaynaklarına da ulaşmasını sağlayacak bir yapı kurmak üzere çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz girişimcilik ekosistemini üniversitelerimizle, kurumlarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”