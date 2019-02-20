0553 313 94 23

“Girişimcilik Zirvesi”ne Büyük İlgi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ATSO Akademi tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Antalya İş Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Girişimcilik Zirvesi” yoğun katılımla gerçekleşti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
“Girişimcilik Zirvesi”ne Büyük İlgi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ATSO Akademi tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Antalya İş Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Girişimcilik Zirvesi” yoğun katılımla gerçekleşti. ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüsekokulu’ndan öğrencileri de katıldı.


ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve İşkur İl Müdürü Veli Tekkanat’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, Akdeniz Üniversitesi Prof.Dr. Burcu Demirel, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mete Kaan Namal, I am GLOBAL Topluluğu Kurucu Üyesi Özel Oytun Türkoğlu, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Antalya Şube Yöneticisi Yağmur Aktaş, KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü’nden Güneş Ulutürk ve Sinan Kibar, Kariyer Uzmanı Zana Borak ve Lokman Ecza A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.



Atılgan: “En Büyük Sorun İşsizlik”


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunların başında işsizliğin geldiğini belirterek, “Son verilere göre işsiz sayımız 3 milyon 981 bin kişi düzeyindedir. İşsizlik oranımız yüzde 12,3, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 23,6 olarak açıklanmıştır. Bu verilerin iç açıcı olmadığını söylemek durumundayız. İşsizlik, ülkemizin yapısal sorunlarından birisidir. Eğer yapısal bir sorun varsa bunun çözümü de yapısal değişikliklerle mümkündür. Eğitim sistemi yapısal gelişme kaydetmemiz gereken alanlardan birisidir. Türkiye’de eğitim sisteminde radikal bir yapı değişimini hayata geçiremezsek sonraki nesillere haksızlık yapmış oluruz. Dünya hızla değişirken bizim eski model bir eğitim sistemi ile devam etme lüksümüz yoktur” dedi.


Gençlerin amacının mezun olup devlette işe girmek olduğunu vurgulayan Atılgan, “Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Gençlerimize, test sınavlarından kafalarını kaldırıp, araştıracakları, sorgulayacakları, dünyayı izleyebilecekleri bir ekosistem sunmalıyız. Nitekim yurtdışına çıktığımızda dünyanın her yerinde koşturan, üreten, satan başarılı gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Çok sayıda başarılı genç girişimcimiz var. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Yapılacak en önemli şey gençlerimizin girişimci olmaya, idealist olmaya, yenilikçi, özgür düşünceli olmaya yönelmesi ve bu yolda gayret etmeleridir. Bu altyapıyı sunmak da hepimizin sorumluluğundadır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak insanlarımız girişimciliğe yönlendirmek adına sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız ülkemize yeni girişimciler kazandırmak için çalışıyorlar. Odamız bünyesindeki eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi’de yılda 80’den fazla farklı konuda eğitim düzenleniyor ve her yıl 3 binin üzerinde insanımız bu eğitim programlarından yararlanıyor. Yine Odamız bünyesindeki ATSO Mesleki Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi, girişimcilerimizin ve çalışanlarının mesleki yeterliliklerini belgelemek üzere çalışıyor. Geçtiğimiz ay faaliyete geçirdiğimiz ATSO Inovasyon Merkezi INOVATSO’da bir girişimcilik ekosistemi oluşturma vizyonu ile çalışıyoruz. Girişimci adaylarımıza fikirlerini prototip hale getirebilecekleri atölyeler ve çalışma alanları sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte iyi fikirlerin fon kaynaklarına da ulaşmasını sağlayacak bir yapı kurmak üzere çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz girişimcilik ekosistemini üniversitelerimizle, kurumlarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci komutanlara müebbet hapis cezası
    1. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    2. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    3. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    5. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    6. Festival öncesi davul zurna ile..
    7. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    8. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    9. Başkan Türel Google Trends..
    10. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    11. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    12. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    14. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    15. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    16. Gaziantep'te asayiş
    17. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    18. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    19. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    20. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    21. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    22. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    23. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    24. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    25. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    26. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    27. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    28. Kütahya'da kara yolunda çökme
    29. New York borsası yükselişle açıldı
    30. Obama’nın Güney Amerika Danışmanından..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı