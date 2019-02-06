Girişimcilik ve Kariyer Kampı başlıyor! KKTC’deki liseliler için final farkı

KKTC’deki üniversiteler arasında kısa sürede farkını ortaya koyan Uluslararası Final Üniversitesi, bugünden itibaren lise öğrencilerine yönelik ‘Girişimcilik ve Kariyer Kampı’ düzenliyor. Ülke genelinde bugüne kadar yapılacak en geniş katılımlı girişimcilik ve kariyer kampında, üç gün boyunca lise son sınıf öğrencilerine kendilerini tanıma ve doğru tercihler yapma konusunda destek olunacak. Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı kamp süresince gerek Türkiye gerekse KKTC’nin iş ve eğitim dünyasından başarılı isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya gelecek. Kamp süresince çeşitli söyleşi ve seminerlerde, aralarında Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Psikolog yazar Prof. Dr. A. Kadir Özer, Teknoloji Uzmanı ve Lala Eğitim Kurucusu Furkan Taşel’in de yer aldığı uzman isimler öğrencilerle bir araya gelecek.

Kamp süresince söyleşilerin yanı sıra, öğrencilere yönelik kişilik envanter testleri, mesleki seçime yönelik testler, SWOT analizi, bilişim ve teknoloji girişimleri ve kariyer hedef çalıştayı gibi aktivitelerle öğrencilerin eğilimlerini belirlemelerine yönelik çalışmalar yapılacak.