0553 313 94 23

Girişimcilik kursunu başarı ile tamamladılar

Seyitgazi ilçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir İl Temsilciliği, Seyitgazi Belediyesi ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarını başarı ile tamamlayan bayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

05 Mart 2019 Salı 10:05
Girişimcilik kursunu başarı ile tamamladılar

Seyitgazi ilçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir İl Temsilciliği, Seyitgazi Belediyesi ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarını başarı ile tamamlayan bayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Törene; Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Hatice Kaya, Seyitgazi AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek, kursiyerler ve misafirler katıldı.


KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Hatice Kaya, törende yaptığı konuşmada, bayanların her alanda her zaman yanında olduklarını belirtti. Kadınların toplumda ve hayatın birçok alanında daha güçlü olmaları için çalıştıklarını belirten Tunç, “Girişimcilik kursları ile hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye belirtti.


Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da; "Kadının güçlü olduğu toplumlarda biz siyasetçiler daha rahat ederiz. Kadının güçlü olduğu toplumlarda yöneticiler daha bilinçli hareket etmek zorunda kalır. Çünkü kadının güçlü olduğu yerde yöneticiler kendilerini geliştirmek ve değiştirmek zorunda kalır. O Yüzden biz size hayatın her alanında destek olmak borcundayız" diye belirtti.


Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ise; "Kadınlarımızın girişimcilik adına düzenlenen bu kurs ile daha iyi bir geleceğin, siz değerli girişimci kadın adaylarımızla şekilleneceğine inanıyoruz" diye belirtti.


Yapılan konuşmalar sonrasında kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerevitaş, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı
    1. Kerevitaş, 2018 finansal sonuçlarını..
    2. "Seracılıkta dijital teknolojileri..
    3. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi..
    4. Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz..
    5. Garanti 2018 Entegre Faaliyet..
    6. Facebook'tan Endonezya'daki seçimde..
    7. İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi
    8. Bitlis’te 36 köy yolu ulaşıma kapalı
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    10. 28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor
    11. Eski Yargıtay üyesi Mahmut Kış'a 15..
    12. CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur..
    13. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    14. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    15. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    16. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    17. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    18. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    19. Döviz kurları
    20. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    21. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    22. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    23. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    24. Bakan Ziya Selçuk: Çocuğu tanımalıyız
    25. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    26. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    27. "Ciddi bir izleme, değerlendirme..
    28. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    29. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    30. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!