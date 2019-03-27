Girişimcilere yeni fırsat

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen Spin-Off Akademik Girişimci Hızlandırma Programı başvuruları 5 Nisan 2019’a kadar devam edecek. Ankara’da yer alan ileri teknoloji akademisyen projelerinin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir erken aşama girişimlere, filiz işletmelere (spin-off) dönüşerek ticarileşmelerinin sağlanmasına yönelik oluşturulmuş bir program olan Akademik Girişimci Hızlandırma Programı; Teknolojik Ürünlerin Ticarileştirilmesi, Teknoloji Transferine Yönelik Ara Yüzlerin Oluşturulması, Yenilikçi Girişimciliğin Geliştirilmesi amaçlarına hizmet ediyor. RXO eğitim programına katılacak iş Geliştiriciler; akademik araştırmaların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.