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Girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde HKÜ üst sıralarda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2018 yılı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 12.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
Girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde HKÜ üst sıralarda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2018 yılı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 12. tüm üniversiteler arasında ise 42. sırada yer aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) öncülüğünde gerçekleştirilen endekste HKÜ, 164 üniversite arasında üst sıralardaki yerini korudu.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan listeye göre HKÜ toplam 34,19 puanla Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 12. sırada yer alırken, tüm üniversiteler arasına ise 42. sırada girdi. TÜBİTAK tarafından her yıl yapılan ve Türkiye’de ki bütün üniversitelerin yer aldığı çalışmada üniversiteler bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme gibi göstergeler ele alınarak değerlendirildi.


‘’Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yenilikçi ve girişimci üniversitedir’’


2018 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi hakkında düşüncelerini ifade eden HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, “Açıklanan girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi bizleri gururlandırdı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 fakültesi, 25 bölümü, 2 yüksekokulu ile bölgenin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana yaptığı atılımlar, geliştirdiği projeler ve topluma sağladığı iş birlikleri ile her yıl gelişimini sürdürerek bölgenin önemli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, tescilli patentleri, üniversite-sanayi iş birliği, Amerika Slikon Vadisinde bulunan Kuluçka Merkezi, süreli yayınları, sözleşmeli sanayi projeleri, organize sanayi bölgesinde yeni kurulan Teknoparkı ile koşar adımlarla ilerleyen yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir. Teknolojik alt yapısı, iş birliği ve etkileşimleri, güçlü akademik kadrosu ve girişimci ruhuyla bu çıtayı daha da yükselterek adından daima söz ettirecek çalışmalar içerisinde olacaktır. Üniversitemizin başarı grafiğini her daim yüksek tutan tüm çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
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