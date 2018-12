ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada girişimci ve insani bir politika takip etmeye çalıştıklarını belirterek, "Sadece kendi çıkarlarımız için değil, dünyaya barış getirmek, sorunları barışçıl çözümü için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Alanya ilçesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in Litvanya Fahri Konsolosu olması dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosluğu'nun iki ülkenin dostluğunu daha da artıracağını belirtti.

Litvanya'nın kıymetli ve dost bir ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sadece devletler arasında değil, halklar arasında da çok iyi bir ilişki bulunduğunu vurguladı.

İki dışişleri bakanı olarak her fırsatta bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, Litvanya'nın bağımsızlığının 100 yılını tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Litvanya'nın işgalini de hiçbir zaman tanımadığını, bugüne kadar Litvanya'yı her zaman bağımsız devlet olarak gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, yaklaşık çeyrek asır önce Litvanya tekrar bağımsızlığını kazandıktan sonra bu ilişkileri geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

"Dünyada girişimci ve insani bir politika takip etmeye çalışıyoruz. Sadece kendi çıkarlarımız için değil, dünyaya barış getirmek, sorunları barışçıl çözümü için çaba sarf ediyoruz." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Girişimci olduğumuz kadar insani de olmamız gerekiyor. Bugün dünyada gelişmeleri takip ederseniz o kadar yoğun ve dinamik ki. İkili ilişkiler de bile saatlerce konuşuyoruz ve ikili ilişkileri bitirmek mümkün değil. Bunun yanında bölgesel sorunlar da var. Ne demek istiyorum. Bugünkü dış politikayı tek başına diplomatların çözmesi mümkün değil. Türkiye olarak dış politikamızı hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bir yandan meclisimiz, diğer aktörlerimiz, bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz ve fahri konsolosluklarla."

Açılışını gerçekleştirdikleri fahri konsolosluğun sadece Litvanyalıların değil, Baltık ülkelerinden gelen dostlara ve misafirlere de hizmet edeceğini anlatan Çavuşoğlu, bunun iki ülke arasındaki bağları da güçlendireceğini vurguladı.

- "Olumlu ilişkileri her alanda geliştirmeliyiz"

Linkevicius da daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birçok yerde karşılaştığını belirterek, "Ama şehrini ziyaret etmek ve burada buluşmak çok fantastik. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Olumlu ilişkileri her alanda geliştirmeliyiz. Karşılıklı yüz yüze ilişkilerle bu çok daha sağlıklı gelişecektir." diye konuştu.

Resepsiyona Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediyesi başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO yönetimi ve üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından ALTSO Başkanı Şahin, fahri konsolosluk beratını iki bakandan aldı.

Çavuşoğlu daha sonra down sendromlu çocuklar için Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen "Hour of Code" Eğitim programına katıldı. Eğitimin açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, çok anlamlı ve sembolik törende olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Yazılım derslerinin down sendromlu çocuklara verilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İki hafta önce de Alanya'dayken bir dernek okulunu ziyaret etmiştim. Burada da down sendromlu öğrencilerimizin hayata kazandırılması için dersler veriliyordu. Özellikle turizm sektöründe çocuklarımızın hayata kazandırılması ve iş bulması çok önemli. Bunlar çok önemli. Toplumdaki her bireyi kazanmamız lazım. Bunlar bize bir şeyi daha gösteriyor ki bizim aramızda hiç engel yok. O perdeleri kaldırdığınızda görüyoruz ki arada hiç bir fark yok." ifadelerini kullandı.

Alanyalı olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, en çok da Alanya'da okul yapan hemşehrileriyle gurur duyduğunu bildirdi.

Özel öğrencilerle tanışan Bakan Çavuşoğlu, okulu gezerek etkinlik hakkında bilgi aldı.