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Girişimci kadınlar eğitimde

Türkiye’nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “Girişimci Kadınlar Projesi” 1.

26 Şubat 2019 Salı 11:23
Girişimci kadınlar eğitimde

Türkiye’nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “Girişimci Kadınlar Projesi” 1. etap eğitimleri bin 51 kursiyerle devam ediyor. 2. etap eğitimler ise Mayıs ayında başlayacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kadınların iş gücüne katılımına tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Türkiye’nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde, kadınların iş gücüne katılımını arttırmak amacı taşıyan “Girişimci Kadınlar Projesi” (GİKA) 1. etap eğitimleri, bin 51 kursiyerle devam ediyor. Çankaya Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen eğitimlerle kadınların el emeği ürünlerine elektronik ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazar sağlayabilmeleri amaçlanıyor. UR 2430 Bölge Federasyonu ile imza altına alınan, ortakları arasında Başkent Üniversitesi’nin de bulunduğu GİKA ile girişimci kadınlara yol göstermek, gerekli donanımı sunmak hedefleniyor. Eğitimde; girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi konular yer alıyor. Marka oluşturma, elektronik ticarette mali yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar, kredi-hibe destek imkanları gibi konularda da çalışmaların yapıldığı projeyle, kadınların emeğe dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirebilmelerinin önü açılıyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm çalışmalarda kadınların iş gücüne katılımına tam destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Kadınların istihdamda yer alabilmeleri, özgürleşebilmeleri ve sosyal yaşam içinde var olabilmeleri açısından çok önemli. Kadınlara ikinci sınıf vatandaş gibi davranılmasının önüne bu tip projelerle geçilebileceğine inanıyorum” ifadelerinde bulundu.


Mayıs ayından itibaren başlayacak 2. etap eğitimlere katılmak isteyenler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne 458 89 00 / 3501 numaralı telefonla başvurabiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:23
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