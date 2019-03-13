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Girişimci adaylarına eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi’nin Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolü ile kurulan Çocuk Dostu ve Kadın Girişimcilik Üssü, proje ve eğitici eğitimlerine başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:07
Girişimci adaylarına eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi’nin Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolü ile kurulan Çocuk Dostu ve Kadın Girişimcilik Üssü, proje ve eğitici eğitimlerine başladı.


Türkiye’de örnek model olarak hayata geçirilen ‘Çocuk Dostu Kadın Girişim Üssü Projesi’ çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ ve ‘Eğitici Eğitimi’ düzenlendi. Başkanlık makamı konferans salonundaki eğitime girişimci adayları, kamu ve özel sektör çalışanları ile çalışmalara ilgi duyan çok sayıda girişimci katıldı.



Proje ve fikirler masaya yatırıldı


Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Nebiye Yaşar ve aynı üniversiteden İletişim Fakültesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Dinçer Atlı’nın yönetiminde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, ’proje ve proje döngüsü yönetimi’ kavramı ve aşamaları, ’mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında proje geliştirme ve planlamanın aşamaları’ örneklerle detaylı olarak anlatıldı. Eğitimde ayrıca döngü eğitimin başarılı geri bildirimleri yapıldı, birbirinden güzel proje ve fikirler analiz çalışmalarıyla projelendirildi.



İnteraktif iletişim becerisi


Program kapsamında verilen ’Eğitici Eğitimi’nde ise, yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyen katılımcılara, gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırılmaya çalışıldı. Eğitimcinin, özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olma hedeflerinin örnek uygulamalarla gerçekleştirildiği programda katılımcılar, uygulamalarla bilgilerini pekiştirdi.



Büyükşehir yönetiminden tam destek


Protokol kapsamında yapılan Kadın Girişim Üssü Projesi çalışmalarının Samsun’daki koordinatörlüğünü yürüten Uzman Gülsüm Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Daire Başkanı Ramazan Aydın, Öğrenme Akademisi Başkanı Psikiyatrist Gülay Oğuz, eğitim çalışmalarına tam destek verdi.


Çocuk Dostu ve Kadın Girişimcilik Üssü çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA)Güdümlü Proje Danışmanlığı, KOSGEB Kadın Girişimciliği hibe destekleri ve kooperatifleşme destekleri ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:07
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