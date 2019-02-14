Girişim sermayesi fonları için son fırsat

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Hazine ve Maliye Bakanlığının Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlayacağı kaynaktan yararlanmak isteyen girişim sermayesi fonlarının, yarın mesai bitimine kadar bakanlığa başvurması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili mevzuat kapsamında, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için yetkilendirildi.

Bundan dolayı bakanlık, TÜBİTAK tarafından yürütülen Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR Programı) çerçevesinde girişim sermayesi fonlarına kaynak taahhüdünde bulunacak.

Bu kapsamda, ilgili fonların tarafından yarın mesai saati bitimine kadar Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekiyor.

- 400 milyon liraya kadar kaynak

Bakanlığın uygun göreceği fonlara gelecek 5 yılda azami 400 milyon lira kaynak taahhüt etmesi planlanırken, söz konusu tutar yine bakanlık tarafından artırabilecek.

Protokol gereğince onaylanan fonlar, imza tarihinden itibaren en geç 1 tam yıl içinde kurulacak ve taahhütlerini tamamlayacak.

Bakanlıkça kaynak aktarılacak fonlar, Girişim Sermayesi Destekleme Programı çerçevesinde şartlı destek kararı verilen kuruluşlara yatırımcı-ortak olmayı tercih edebilecek.

Bakanlığın kaynak imkanından yararlanmak isteyen fonların portföy yöneticilerinin çeşitli şartları taşıması gerekecek.

Bu kişilerde, portföy yöneticisi olarak en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış veya yatırım kararı almış olması, yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde kar ederek çıkması şartları aranacak.

- KOBİ'lere yatırım yapılacak

Fon tarafından yatırım yapılacak girişim şirketleri KOBİ ölçeğinde olacak. Bu şirketlerin faaliyet alanları, TÜBİTAK'ın fonlara taahhüdü kapsamında Ar-Ge ve inovasyon odaklı olacak.

Bakanlık desteğinin erken aşama yenilikçi ve teknoloji odaklı girişim şirketlerine kaynak aktarımında kullanılması öngörülüyor.

Türk lirası, dolar ve avro cinsinden yapılabilecek fon başvuruları, portföy yöneticisi tarafından verilecek bilgiler ve bakanlık tarafından istenecek diğer bilgiler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Fonun tabi olacağı kurallar ve uygulamaya ilişkin hususlar, Bakanlık ile fon arasında imzalanan protokolle belirlenecek.

Bakanlığa yapılacak başvuruda, fonun ismi, hedef büyüklüğü, Bakanlıktan talep edilen taahhüt tutarı, Bakanlık dışındaki yatırımcılar tarafından taahhüt edilen tutarlar, fonun kurulacağı ülke, fonun yatırım yapmayı hedeflediği şirket sayısı, yatırım yapılması planlanan sektörler, fonun yatırım yapması planlanan coğrafya, yatırımlardan çıkış stratejisi gibi bilgiler yer alacak.