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Giriş ve çıkışlar kapatıldı! Erzurum’da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan İğdeli Mahallesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:45:00 -
Giriş ve çıkışlar kapatıldı! Erzurum’da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, İğdeli Mahallesi'nin bugün itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Jandarma giriş ve çıkışları kapattı

Açıklamada, mahallenin 14 gün süreyle karantinada tutulacağı aktarıldı.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Öte yandan son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşların, İlçe Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

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