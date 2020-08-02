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Korona Virüs

Giriş ve çıkışlar kapatıldı! Elazığ'da bir sokak ve köy karantinaya alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir sokak ve köyde, korona virüs görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina sürecinin başlatıldığı, sokak ve köy giriş çıkışlarının kapatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 11:25:00 - 2020-08-02 11:26:16
Giriş ve çıkışlar kapatıldı! Elazığ'da bir sokak ve köy karantinaya alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir sokak ve köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi merkez Kırkpınar Mahallesi Burç Sokak ve Ağa Mezrası köyünde Covid-19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla sokak ve köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina süreci başlatılan sokak ve köyün giriş çıkışlarının kapatıldığı bildirildi.

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