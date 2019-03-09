'Girilemez' denilen Gabar Dağı'nda terör örgütünün kamplarına baskın
Şırnak Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınağa baskın düzenlendi.09 Mart 2019 Cumartesi 15:30
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6. Jandarma Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Karageçit bölgesinde "Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu" düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi.
Sığınaklardan mühimmat çıktı
Sığınaklarda 60 milimetrelik havan topu mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, anti personel mayını, 3 şarjör ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.
Mühimmatlar güvenlik güçlerince imha edildi ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.
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