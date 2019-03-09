'Girilemez' denilen Gabar Dağı'nda terör örgütünün kamplarına baskın Şırnak Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınağa baskın düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6. Jandarma Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Karageçit bölgesinde "Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu" düzenlendi.



Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi.



Sığınaklardan mühimmat çıktı Sığınaklarda 60 milimetrelik havan topu mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, anti personel mayını, 3 şarjör ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu. Mühimmatlar güvenlik güçlerince imha edildi ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.