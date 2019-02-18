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Giresun’un yaylaları 4 mevsim yöre insanını kendisine çekiyor

Giresun’da 4 mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan yaylalar hafta sonları doğada geçirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
Giresun’un yaylaları 4 mevsim yöre insanını kendisine çekiyor

Giresun’da 4 mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan yaylalar hafta sonları doğada geçirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.


Giresun’da, son yıllarda sahil kesimine yağmayan karın hasretini dindirmek içinse vatandaşlar soluğu yaylalarda alıyor.


Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, Kulakkaya Yaylası’nın bölgenin önemli kış turizmi alanlarından olduğunu söyledi. Yaylanın her mevsim hareketli olduğunu kışın dahi festival havasında geçtiğini belirten Önal, “Yavuzkemal bölgemiz, eşsiz doğal güzelliğine sahip. 12 ayıda güzel ve yayla turizmi olacak durumda. Her mevsimi hareketli özellikle kışın sanki festival havası içerisinden insanlar geliyor piknik yapıyor. Giresun’dan bir saat tutmadan 3 yerden rahatça ulaşımı sağlıyor buranın doğal yapısından, suyundan havasından faydalanıyor. Beyaz örtü, kar buraya ayrı bir güzellik katıyor. Bu sene sahilde kar olmadı ve kar sahile gitmeyince insanlara kara geliyor” dedi.


Günden güne artık burası kış turizmi için uygun ideal bir bölge olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Önal, 15 yıldır bölgede Belediye Başkanlığı yaptığını kaydederek, “Altyapısını beli bir seviyeye getirdik. Yazın dahi buraya gelen giden yok gibiydi ama şu anda yazı, kışı, sonbaharı 4 mevsim çok hareketli ve canlı. Kışın burada 4-5 ay hareket olmazdı, yollar kapalı olurdu ama şuanda bir saat dahi yolu kapalı kalmıyor. Yol açık olunca insanlarımız rahatlıkla buraya gelebiliyor” ifadelerini kullandı.


Abdullah Önal, “Burası İsviçre’nin Alpler konumunda, Türkiye’nin Davos’u” diyerek şöyle devam etti:


“İnşallah kış turizmi için kayak, kızak veya telesiyej insanların eğleneceği yerlerde yapılınca o zaman daha çok canlı olacak. Havaalanı buraya büyük bir ivme kattı, çocuklarımız İstanbul’dan uçağa binip geldiler bugün buradalar ve daha çok insanlar görüyoruz böyle günübirlik İstanbul’dan Ankara’dan veya başka bir bölgeden gelen insanları görüyoruz.”


Giresun’daki diğer destinasyonların yaylalarla birleşmesi sonucu daha hareket kazanacağını belirten Önal, “Giresun’un turizm potansiyeli olan kalesinin, adasının, zeytinlik semtinin, değerlendirilmesi ve burayla bütünleştirilmesi turizm anlamında Giresun’a çok şey katacaktır. Özellikle yol güzergahımızda olan Kuzalan tabiat parkı, Mavigöl, Travertenleri ve yaylalarımız bir birini tamamlayacak” değerlendirmesinde bulundu.


Yaylaya gelen vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkartarak eğlenirken, yörede faaliyet gösteren kasaplar ve yöresel ürün satıcıları yaylanın 12 ay ziyaretçilerine açık olmasından memnun olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
  1. doğa

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