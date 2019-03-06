Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki yangın çıktı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki yangın çıktı. Öğle saatlerinde akaryakıt istasyonu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangına ilk önce istasyon çalışanları müdahale etti.Olay yerine gelen Şebinkarahisar Belediyesi itfaiyesi ise çıkan yangının akaryakıt tanklarına ulaşmaması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

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