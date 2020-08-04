  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Giresun'un Kurugeriş ve Çalkaya köyleri karantinaya alındı

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Kurugeriş ve Çalkaya köylerinde temaslı kişi sayısının artmış olmasından dolayı bulaşın engellenmesi amacıyla karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:17:00 -
Giresun'un Kurugeriş ve Çalkaya köyleri karantinaya alındı

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Kurugeriş ve Çalkaya köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilçeye bağlı Kurugeriş Köyü ve Çalkaya Köyünde görülen Covid-19 vakaları neticesinde yapılan filyasyon çalışmaları ile temaslı kişi sayısının artmış olmasından dolayı bulaşın engellenmesi amacıyla Kurugeriş ve Çalkaya Köylerinde 4 Ağustos 2020 tarihinden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi.

Tarımsal faaliyetler devam edecek

Karantina altına alınan köylerde fındık hasadı faaliyetlerinin aksamaması için tarımsal faaliyetlerin devam etmesine karar verildi. Köylere giriş ve çıkışlara, vatandaşların birbirlerini ziyaret etmeleri ve kalabalık oluşturacak hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı