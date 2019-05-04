Giresun’unKÖYDES ödeneği 51 milyonTL

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Giresun’a bu yıl 51milyon 367 bin lira ödenek gönderilecek.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında bu yıl 51 milyon 367 bin TL ödenek gönderilmesi kararlaştırıldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, KÖYDES ödenekleriyle ilgili yaptığı açıklamada “Köylerimizin altyapı hizmetlerine harcanmak üzere 2019 yılında Giresun’a, 1011 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 51milyon 367 binTL olarak belirlendi. Giresun’a ayrılan bu ödenek ilimizdeki Tahsisat Komisyonu tarafından ilçelerin yol ağına, ihtiyaçlarına ve devam eden projelerine göre dağılımı yapılmıştır. İlçelerimizde ise Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylere göre dağılımı yapılacaktır" dedi.