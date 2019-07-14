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Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:07
Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:07
  1. Giresun
  2. trafik kazası
  3. Yolcu minibüsü

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