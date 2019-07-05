Giresunspor'un Erzurum kampı başladı - Yeşil-beyazlı ekip, ilk antrenmanını Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi



GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum'da başladı. Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleri ile sürdü. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı minyatür kale maçla tamamladı. Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.