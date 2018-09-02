Giresunspor'da mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor

Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'a galibiyet parolasıyla gittiklerini ancak arzu ettikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Özkul, şöyle konuştu:

"İlk üç maçımızı kazanmış, lige çok iyi başlangıç yapmıştık. Ümraniyespor karşısına da galibiyet parolasıyla çıkmıştık. Kazanarak, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyorduk ancak olmadı. Rakibimiz önünde 90 dakika iyi futbol oynamamıza rağmen, istediğimiz sonucu alamadık. Sonuçtan dolayı üzgünüz."

Özkul, milli maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini, bu süreçte Afjet Afyonspor'u konuk edecekleri 5. hafta karşılaşmasına daha iyi hazırlanma fırsatı yakalayacaklarını sözlerine ekledi.