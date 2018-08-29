Çotanaklar galibiyet serisini sürdürmek istiyor

1. Lig'de mücadele eden Yeşil Beyazlı Karadeniz ekibi Giresunspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kulübün asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk üç maçı kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

"HEDEF 4'TE 4 YAPMAK"

Her maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade eden Kazancıoğlu, "Biz maç maç düşünüyoruz, ilerisi konusunda bir şey konuşmak için erken. Temkinli ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Şimdi önümüzde Ümraniyespor maçı var. Ümraniyespor maçıyla 4'te 4 yapıp milli maç arasına zirvede girmek istiyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, deplasmanda oynamalarına rağmen taraftarların takımı yalnız bırakmayacağına işaret ederek, "İstanbul bizim için deplasman değil, orada yaşayan Giresunlu hemşehrilerimiz takımlarını yalnız bırakmaz. Seyircimizin de desteğini alarak inşallah galip geliriz." diye konuştu.