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Giresunspor yeni teknik direktör arayışında

Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor, yeni teknik adam arayışına başladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:58
Giresunspor yeni teknik direktör arayışında

1. Lig’de mücadele eden Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları başladı.

Yeşil - Beyazlı Karadeniz ekibi, ligin 8. haftasında Boluspor ile deplasmanda oynanacağı maçın hazırlıklarını altyapı hocaları, Hakan Kurt ve Ercan Gezgin nezaretinde sürdürürken, kaleci antrenörlüğünü ise İsmail Güney yapıyor. Metin Diyadin’in ardından birçok ismin kulübün gündeme geldiği öğrenilirken yeni teknik direktörün kısa sürede netlik kazanacağı belirtiliyor.

Sezona iddialı başladı

Sezona iddialı bir kadro kurarak ve takımın yüzde 70’ini değiştirerek başlayan Çotanaklar, hedefleri doğrultusunda en iyi teknik heyeti takımın başına getirmek istiyor.

1. Lig'de ise şu an itibariyle boşta olan teknik adamlar ise, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak, İbrahim Üzülmez, Yücel İldiz, Mehmet Birinci, Sergen Yalçın, Yalçın Koşukavak ve Hüseyin Kalpar.

Metin Diyadin ligin 7. haftasında Adanaspor yenilgisinin ardından yapılan görüşler sonucunda yeşil-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:58
  1. Bolu
  2. Adana
  3. Giresunspor
  4. Metin Diyadin

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