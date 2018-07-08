Giresunlu vatandaş arabasını küçük Leyla'nın fotoğrafıyla kaplattı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir vatandaş, aracının arka camını Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in fotoğrafıyla kapladı.

ARABASININ CAMINI ÖLEN MİNİK LEYLA'NIN FOTOĞRAFIYLA KAPLADI

Giresun'un Espiye ilçesinde bir vatandaş aracının arka camını, Ağrı'nın Bezirhaneköyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in fotoğrafıyla kaplayarak minik kızın ölümüne tepkisi gösterdi.

Diğer vatandaşlar da, aracını Leyla'nın fotoğrafıyla kaplayarak duyarlılık gösteren vatandaşa destek oldu.

KAYBOLAN LEYLA 18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 18 gündür devam ediyordu. Leyla için AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucular seferber olmuştu.

KAYBOLDUĞU KÖYDE DERE KENARINDA BULUNMUŞTU

Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, 18 gün sonra Leyla'nın cansız bedenini kaybolduğu köyde Kurudere mevkiinde dere kenarında buldu.

BULUNDUĞU BÖLGE DAHA ÖNCE ARANMIŞTI

Minik Leyla'nın cansız bedeni evinin bulunduğu noktadan 3 km uzakta bulundu. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Ekipler Leyla'nın cansız bedeninin daha sonradan oraya bırakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.