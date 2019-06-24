Giresun’dan kaçan terörist Tunceli’de öldü

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında 12 Eylül 2018 günü çıkan çatışmada kaçan ve Tunceli’ye geçtiği belirlenen 6 PKK’lıdan biri olan ve ‘Terörden Arananlar Listesi’nde ’Gri’ kategoride aranan ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras, Tunceli’de süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’i olduğu tespit edildi.

2014 yılında örgüte katıldığı belirlenen terörist ‘Terörden Arananlar Listesi’nde ’Gri’ kategoride aranan ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras’ın 2018 yılında Karadeniz bölgesinde büyük darbe alan örgüte yardım için gelen grupta olduğu, Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada ölen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in grubunda yer aldığı çatışmanın ardından tekrardan Tunceli’ye döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığı ve birçok olaya karıştığı belirlenen Avras, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan terörden arananlar listesinde ’Gri’ kategoride 300 bin lira ödül ile aranıyordu.

Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik yapılan operasyondan ölü ele geçirilen 4 teröristten 1’inin Abdülkerim Avras olduğu açıklandı.