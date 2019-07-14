Giresun’daki kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde meydana gelen kazada, Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan minibüs içerisinde bulunan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölü sayısı 6’ya yükseldi.

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