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Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:32
Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının dereye devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, Çağlayan Şelalesi mevkisinde, yağmurla yumuşayan toprağın kayması sonucu yoldan çıktı.

Araç, yaklaşık 50 metre mesafeden dereye devrildi.

Kazada, 6 özel harekat polisi hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:32
  1. Giresun
  2. Şebinkarahisar
  3. trafik kazası

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