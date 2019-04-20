Giresun’da zırhlı polis aracı devrildi: 6 polis hafif yaralandı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı.20 Nisan 2019 Cumartesi 20:33
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı.
Edinilenbilgilere göre, ilçenin kırsalında devriye görevi yapan özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis aracı heyelan nedeniyle yumuşayan toprak zeminin kayması sonucu meydana geldi. Çağlayan Şelalesi mevkiinden yaklaşık 50 metre mesafeden dere yatağınadevrilen araçta bulunan6 özel harekat polisi hafif yaralandı. Yaralı polisler Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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