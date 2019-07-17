0553 313 94 23

Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi

Yayla şenliğinden dönüş yolunda dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü tutuklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönüş sırasında meydana gelen, 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ay, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı kazada, yaklaşık 4 ay önce evlendiği Endonezyalı eşi Rina Setıawati Ay da vefat eden sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Espiye ilçesinde 14 Temmuz'da yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlandığı kazada, Tülay ve oğlu Arda Aşkar, Osman Kurt, Zekiye ve eşi Osman Yıldız ile Rina Setıawati Ay hayatını kaybetmiş, sürücü ile birlikte 5 kişi de yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
  1. Giresun
  2. Minibüs sürücüsü tutuklandı
  3. Yayla dönüşü meydana gelen kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen..
    3. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    4. Günün ilk yarısında en çok değer..
    5. Kartal'da cinayet
    6. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    7. Borsada günün ilk yarısı (2)
    8. Günün ilk yarısında şehir..
    9. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    10. Borsada günün ilk yarısı (1)
    11. "Yabancı para birimi yatırım aracı..
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Çin’de feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
    14. Teknoloji devrimi ‘Blockchain’in..
    15. HDP’li başkan ve Meclis üyelerine..
    16. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor..
    17. Kadın çiftçiler bilgilendirildi
    18. Schneider Electric,Avrupa Tedarik..
    19. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını..
    20. 2759 Filistinli gözaltına alındı!
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’