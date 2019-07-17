Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi Yayla şenliğinden dönüş yolunda dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönüş sırasında meydana gelen, 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin minibüsün sürücüsü tutuklandı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ay, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Aynı kazada, yaklaşık 4 ay önce evlendiği Endonezyalı eşi Rina Setıawati Ay da vefat eden sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Espiye ilçesinde 14 Temmuz'da yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlandığı kazada, Tülay ve oğlu Arda Aşkar, Osman Kurt, Zekiye ve eşi Osman Yıldız ile Rina Setıawati Ay hayatını kaybetmiş, sürücü ile birlikte 5 kişi de yaralanmıştı.

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