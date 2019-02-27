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Giresun’da uyuşturucuya geçit yok

Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:46
Giresun’da uyuşturucuya geçit yok

Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.


Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Giresun’un uyuşturucu madde ticaretinde transit güzergahı olmasının önüne geçmek amacıyla yaptıkları çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Önceki gün yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajından 3 kilo 904 gramuyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A. ve H.İ.S. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:46
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