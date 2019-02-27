Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 904 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bagaja saklanmış 3 kilo 904 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Ü.A. ve H.İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.