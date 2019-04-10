Giresun’da Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yıldönümü kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü Giresun’da törenlerle kutlandı.

Valilik binası önündeki törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abrurrahim Alan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve çok sayıda polis katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türk polis teşkilatının 174. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, “Kanun hakimiyeti ve devlet otoritesinin devamı noktasındahayati görevler üstlenen teşkilatımız başta hain terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, organize suç örgütleri, kaçakçılık ve diğer suç unsurlarına karşı hem kırsalda hem, hem şehirde son dönemlerde de sınır ötesinde kararlı bir mücadele yürütmektedir.Giresun polisi suç ve suçlularla mücadelede çalışmalarına devam etmektedir. İl genelinde asayişin önlenmesine yönelik çalışmalarımız olumlu sonuçlar vermiş olup ilimiz olayların aydınlatılması bakımından ülkemiz genelinde ortalamanın üzerine çıkmıştır. Uyuşturucu hassas olduğumuz bir konu. Geleceğimizi zehirlemeye çalışanuyuşturucu suç şebekelerine karşı 2018 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda46 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Bu bir önceki yılın üç katıdır ve başarılı çalışmalara imza atılmıştır. Bu yıl içerisinde de çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir. Adalete hizmet etmek, yardıma ihtiyacı olanın ilk kapısı olmak, vatan müdafaası gibi çok önemli görevleri olan Türk Polisi birlik ve beraberliğimize kastedecek ihanet şebekeleriyle mücadele etme azim ve kararlılığındadır” dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise “Polis demek huzur demek, polis demek güven demek. Bunu tesis etme adına ilimizdebin 500 arkadaşımızla canla, başlaçalışıyoruz. Son aldığımız çarşı ve mahalle bekçimizle beraberözellikle görünürlüğün artırılması noktasında da çok önemli bir ivme kazandık. Polislerimiz vazifelerini icra ederken ,iç güvenliği sağlarken, en büyük desteği elbettevatandaşlarımızdan almaktayız. Bu noktadavatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.