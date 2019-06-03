Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muammer Gülpınar (57) idaresindeki 55 ALU 10 plakalı hafif ticari araç ile Kemal Aydın (51) yönetimindeki otomobil, sanayi sitesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, Muammer Gülpınar, beraberindeki Yurdanur (57) ve Ayşin Gülpınar (14) ile diğer aracın sürücüsü Kemal Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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