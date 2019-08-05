Giresun’da trafik kazası 3 ölü, 1 yaralı Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi bir kişi ise yaralandı.

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Tirebolu ilçesinden Güce istikametine gitmekte olan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Espiye-Güce kavşağında beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

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