Giresun’da trafik kazası: 13 yaralı
Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.21 Temmuz 2019 Pazar 00:26
Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğancı köyü yolunda, İskender Çalışkan (46) yönetimindeki 28 NC 107 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Doğancı Deresi’ne yuvarlandı. Kazada şoför ile 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Tirebolu ve Espiye Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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