Giresun’da trafik kazası: 13 yaralı Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğancı köyü yolunda, İskender Çalışkan (46) yönetimindeki 28 NC 107 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Doğancı Deresi’ne yuvarlandı. Kazada şoför ile 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tirebolu ve Espiye Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.