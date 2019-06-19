Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı. Muammer Davut (33) idaresindeki 28 TH 918 plakalı kamyonet, Yeniköy Mahallesi'nde bir bina ile yolun kenarındaki duvar arasına devrildi. Kazada sürücü Davut ile araçta bulunan Erdem Davut (12) ve Numan Aydın (9) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan Muammer Davut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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