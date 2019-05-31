Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan "Kawa" kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist tutuklandı. İlçe kırsalında 19 Mayıs'ta teslim olan PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Espiye Adliyesine sevk edildi. Düdükkanlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine konuldu. İtirafçı olan ve örgütün Karadeniz açılım grubu ile faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Düdükkanlu'nun, Giresun, Trabzon ile Gümüşhane'deki yer gösterimleri sayesinde de PKK'ya ait birçok sığınak ile depo ortaya çıkarılmıştı.

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