Giresun'da silahlı kavga: 1 yaralı Eski Görele Belediye Başkanı N.D. tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde eski Belediye Başkanı N.D. tartıştığı kişiyi silahla yaraladı. Alınan bilgiye göre, eski Görele Belediye Başkanı N.D. ile A.M.T. arasında balıkçı barınaklarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tabancayla birbirlerine ateş açtı. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan A.M.T. ağır yaralandı. Ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.M.T'ye 11 kurşun isabet ettiği belirlendi. N.D. ile olaya karıştığı tespit edilen Ş.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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