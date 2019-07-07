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Giresun'da "Seyyid Mahmud Çağırgan Veli'yi Anma" etkinliği

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan:- "Ülkemizde ve tüm İslam dünyasında kardeşlik nasip olsun ki Müslümanlar dünyadaki zulümlerin bitmesi için seferber olsun"

07 Temmuz 2019 Pazar 15:48
Giresun'da "Seyyid Mahmud Çağırgan Veli'yi Anma" etkinliği

GİRESUN (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Ülkemizde ve tüm İslam dünyasında kardeşlik nasip olsun ki Müslümanlar dünyadaki zulümlerin bitmesi için seferber olsun." dedi.

Giresun'un Alucra ilçesi Boyluca köyünde, İstanbul Alucra Boyluca Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince "Seyyid Mahmud Çağırgan Veli'yi Anma" etkinliği düzenlendi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Seyyid Mahmud Çağırgan Veli gibi zatların Anadolu'nun İslam beldesi olmasını sağladığını söyledi.

Anadolu'ya ilk gelenlerin Alperenler olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elbette ecdadımız er meydanında çok cengaver, çok güçlü, karşısında kimse duramıyor ama er meydanı tek başına yetmiyor. Demek ki o sebeple er meydanından önce işte Alperenler gelmiş. Şeyh Edebaliler, Yunus Emreler, Mevlana Hazretleri, Hacı Bayram-ı Veliler, Hacı Bektaş-ı Veliler. Bütün bu Anadolu'nun mayasının tutmasını sağlayan gönül erleri. Onlar olmasa sadece er meydanıyla bu işler olmaz, mümkün olmaz. Onun içindir ki tarihçiler Anadolu'nun böylesine İslamlaşmasının sırrını anlayabilmiş değil."

"Öyle bir ahir zamanda yaşıyoruz ki çocuğuna hiçbir şey yapmazsan, Allah korusun, nereye gideceği belli değil, neyin tesirinde kalacağı belli değil." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi madde bağımlısı olacak, içki düşkünü olacak, Batı özentisi olacak. Allah korusun şimdi de cinsel özendirmeye çalışan bir zihniyet var. Normalleştirmeye çalışan bir zihniyet var. Neymiş 'Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın.' 'Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın.' dersek ne olur, nefs-i emmarenin kulu kölesi oluruz, şeytanın esiri oluruz. Ama bu topraklarda insanları iknayla, sevgiyle, muhabbetle Allah yoluna koyan ecdadımızın bu işi nasıl yaptığını bilsek, çoluğumuza çocuğumuza bunu aktarabilsek, o zaman insanlar güzel şeyleri, güzellikle, seve isteye yapar. Namazını niyazını seve isteye kılar. Orucunu seve isteye tutar. Peygamber Efendimizin hayatını kendisine örnek almaya çalışır. İşte bu insanlar bunu yapmaya çalışmışlar. Bu insanların elinden kimse zarar görmemiş. Bu insanlar doğaya, tabiata, dünyaya zarar vermemiş."

Erdoğan, "Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın diyenlerin elinde çevre kirliliği var mı? Var. Şehirlerimiz yaşanmaz hale geliyor mu? Geliyor. Gençlerin madde bağımlılığıyla, bir sürü muzır etkenin etkisi altında hayatları mahvoluyor. Aile kurumu erozyona uğruyor. Aile olmazsa hiçbir değer kalır mı? Kalmaz. 'Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın.' olmaz. İnsanları böyle başıboş bırakamayız çünkü Allah bizi başıboş olalım diye yaratmamış, kul olalım diye yaratmış." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, ecdadın gittiği yerlere huzur, barış götürdüğünü, kanla, gözyaşıyla değil iknayla, nasihatle insanları İslama davet ettiğini söyledi.

Kimseyi zorla dini, dili, inancı, kültüründen etmediklerine dikkati çeken Erdoğan, "500 yıl hükmettiğimiz Balkanlar'da hala insanların 500 yıl önceki dilleri, gelenekleri, inançları yaşıyor ama İngilizlerin 60 yıl, 100 yıl kaldığı Hindistan'a bakın. Güney Kore'ye bakın. Çok azıcık kaldıkları yerlere bakıyorsunuz, orada dillerini değiştirmişler, dinlerini tahrip etmişler, inançlarına hayat hakkı tanımamışlar. Afrika'ya bakın. Bütün gelenekleri, yüzlerce yıllık geçmişi yerle bir etmişler soykırıma tabi tutarak." dedi.

Bunların daha çok insana anlatılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Keşke daha çok insana yaşayarak örnek olabilsek. Neyin örneği? Sevginin, muhabbetin, kardeşliğin örneği. Bunu yaşatabilsek önce kendi ülkemizde. Kendi ülkemizdeki kardeşler arasındaki bu nifaklar, bu fitneler, bunları temizlemek mümkün olur." diye konuştu.

- "Bunlardan sıyrılmayı Allah bize nasip etsin"

Bugün Müslümanların Mescid-i Aksa'ya sahip çıkamadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kadar nüfus, bu kadar ülke, bu kadar iktisadi imkanlara rağmen İslam'ın namusu Mescid-i Aksa'mıza sahip çıkamıyoruz. Neden? Çünkü kimisi dünyaya dalmış. Kimisi birbirine kırdırılmış. Birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan Müslüman topluluklar haline getirilmişiz. Bunlardan sıyrılmayı Allah bize nasip etsin. Allah Hazreti Efendimizin ümmetine yeniden vahdet nasip etsin. Ne için? Menfaat, keyif için değil. Şu dünyanın huzuru, refahı için. Rabb'imizin müjdesi yerine gelsin diye. Görürüz ya da görmeyiz ama hayatlarımızı bu yollarda sarf etmek bizlere nasip olsun. Ülkemizde ve tüm İslam dünyasında kardeşlik nasip olsun ki Müslümanlar dünyadaki zulümlerin bitmesi için seferber olsun."

Dernek Başkanı Canan Ayrıç, Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.

Anma etkinliğine, Giresun Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Alucra Kaymakamı Aydın Göçer, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:48
  1. Anma
  2. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
  3. Seyyid Mahmud Çağırgan Veli

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