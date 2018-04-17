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Giresun’da sayıları giderek azalıyor!

Giresun’da yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan Kızıl Geyikler tabiatla buluşturuldu.

17 Nisan 2018 Salı 17:24
Giresun’da sayıları giderek azalıyor!

Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski yayılış alanını yitirmesine ve bölgesel şekilde yaşamalarına yol açan Kızıl Geyikler yaşama alanı olarak Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde gözleniyor.

Sayıları azalan Kızıl Geyikin belirli bölgelerde oluşturulan üretme sahalarında çoğalmaları sağlandı.  Çoğalan üretim fazlası Kızıl Geyikler, soy karışımı için Türkiye’nin belli bölgelerine gönderiliyor. Bu çerçevede Samsun Vezirköprü Kunduz Kızıl Geyik Üretme İstasyonunda yetiştirilen kızıl geyiklerden 2 adedi Giresun'da tabiatla buluştu.

Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğünce, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle doğal yaşam alanından ve Eskişehir Kızıl Geyik Üretme İstasyonundan getirilen 20 adet Kızıl Geyik 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Giresun  Alucra ilçesi, Doludere köyü kırsalına yerleştirildi.

Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi kapsamında salınan Kızıl Geyikler, uydu üzerinden kontrolü ve takibi yapılıyor. Doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaban hayvanı popülâsyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden gelecek nesillerden ödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla bölgeye Kızıl Geyik yerleştirme çalışmalarının süreceği açıklandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:24
  1. Samsun
  2. Giresun
  3. Eskişehir
  4. Bursa
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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