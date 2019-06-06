Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Karadeniz Sahil Yolu Gaziler Mahallesi mevkisinde, T.Ç. (20) yönetimindeki 34 NA 2626 plakalı otomobil, İlknur Öksüz'e (11) çarptı. Kazada ağır yaralanan İlknur, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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