Giresun’da otomobil takla attı: 2 yaralı Giresun’un Görele ilçesinde dün gece meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun’un Görele ilçesinde dün gece meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Demet Yılmaz’ın kullandığı otomobil Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi kavşağından geçtiği sırada Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Park halindeki tomruk yüklü kamyona çarparak duran otomobilden sürücü Demet Yılmaz ve yanındaki Sedat Kavcı yaralı olarak kurtarılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

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