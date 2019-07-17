Giresun'da oto galericinin öldürülmesi
Oto galerici Cafer Dinçer'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
GİRESUN (AA) - Giresun'da oto galerici Cafer Dinçer'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde 13 Temmuz'da oto galeri işleten Cafer Dincer (53), iş yerinde tartışma yaşadığı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
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